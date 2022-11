Von: Björn Jahner | 04.11.22

BANGKOK/BERN: Die beste Reisezeit für die Schweiz ist von Juni bis August, aber die meisten thailändischen Touristen reisen im April, während der Songkran-Feiertage, in das Land, weshalb die Schweiz dieses Jahr eine neue Tourismuskampagne startet, um mehr thailändische Urlauber im Winter in das Alpenland zu locken.

„Die Schweiz ist nicht nur etwas für Skifreaks“, sagte Batiste Pilet, Direktor für Südostasien bei Schweiz Tourismus, in einem Medienbriefing für die Saisonreisekampagnen der Schweiz und fügte hinzu, dass Reisende die Natur und die ‚Zivilisation des Landes‘ am selben Tag genießen können.

Die Schweiz ist seit langem ein beliebtes Reiseziel für Besucher aus Südostasien, denn das Land bietet eine Fülle von atemberaubenden Naturschönheiten, ganzjährig angenehme Temperaturen, malerische Landschaften und sehenswerte Ziele wie die Alpen und die Rhone.

Thailändische Reisende stellen die größte Anzahl von Besuchern aus Südostasien in der Alpennation.

Im Winter liegen Thais jedoch weit hinter Singapurer, Malaysier und anderen Nationen der Region zurück, da diese Länder in der Regel eine längere Weihnachtspause einlegen. Betrachtet man jedoch die thailändische Urlaubssaison, so sind April und Mai die beliebtesten Monate für eine Auslandsreise für thailändische Touristen.

Schweiz Tourismus will mit einer neuen Tourismuskampagne mehr Thais zu einem Besuch in den Wintermonaten in das Alpenland locken. Foto: Fotolia.com

Im April macht die Zahl der thailändischen Reisenden ein Viertel der insgesamt 200.000 thailändischen Besucher aus, die im Laufe eines Jahres direkt in die Schweiz fliegen (ohne die Thais, die aus den Nachbarländern einreisen). Die Schweizer Tourismusbranche rechnet damit, dass die Zahl der Touristen im Jahr 2023 wieder auf 200.000 oder mehr ansteigen wird, sagte Martin Nydegger, CEO von Schweiz Tourismus, bei seinem Besuch in Thailand, auf dem er die neue Winterkampagne seines Landes im Königreich vorstellte.

Im Jahr 2022 startete das Land das Swiss Winter Camp Asia. Mit dem Ski-Wettbewerb sollte das Interesse von Touristen aus dem asiatisch-pazifischen Raum für einen Winteraufenthalt in der Schweiz erhöht werden. Aufgrund der Reisebeschränkungen zu Beginn dieses Jahres war die Beteiligung der Teilnehmer aus Thailand und anderen Ländern jedoch geringer als erwartet.

Im Jahr 2023 wird der Wettbewerb vom 19. bis 23. März in Thailand in Zusammenarbeit mit dem thailändischen Ski- und Snowboardverband wieder aufgenommen. Die Behörde rechnet mit mehr als 100 Teilnehmern aus ganz Asien für das viertägige Programm.

Swisstainable ist eine weitere Kampagne, mit der die Schweiz mehr Touristen gewinnen will, indem es sich als das nachhaltigste Reiseziel der Welt positioniert. Die Nachhaltigkeitsstrategie zielt auf die Stärkung des Umweltbewusstseins der Menschen und auf die Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit den Ressourcen ab.

„Es ist nicht nur ein cooler Name. Den kann niemand kopieren, und es ist kein Marketing-Gag. Das Dilemma der Menschen in der Tourismusbranche ist, dass Tourismus Mobilität bedeutet. Man bringt Menschen von A nach B, und das meist mit dem Flugzeug und dem Auto“, so Martin Nydegger.

Die von der Hochschule Luzern in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus und Reisebüros entwickelte Strategie zielte ursprünglich auf die Verbesserung der Transparenz für Gäste über Aktivitäten und Produkte im Bereich der Nachhaltigkeit ab. Sie soll das Engagement der Leistungsträger für eine umfassende nachhaltige Entwicklung des Schweizer Tourismus unterstützen.