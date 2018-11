Von: Michael Lenz | 11.11.18

YANGON: Die Schweiz hat ihre Sanktionen gegen Myanmar wegen der „systematischen Menschenrechtsverletzungen“ verschärft.

Der Bundesrat habe die Konten von sieben hochrangigen, namentlich aber nicht genannten, Offizieren der Armeeführung gesperrt und gegen diese Personen ein Einreiseverbotverbot verhängt, hieß es auf der Webseite der Regierung in Bern. Die Schweiz schließe sich damit den EU-Sanktionen an. „Der Bundesrat verurteilt die anhaltenden, weit verbreiteten und systematischen schweren Menschenrechtsverletzungen durch die Streit- und Sicherheitskräfte in Myanmar und ist besorgt über die sich verschlechternde Menschenrechtslage.“ Zusätzlich zum bereits bestehenden Rüstungs- und Repressionsgüterembargo habe der Bundesrat den Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr und die Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck an militärische Endverwender und grenzschutzpolizeiliche Endnutzer in Myanmar untersagt.