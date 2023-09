Schweiz setzt Schlupfwespen im Kampf gegen Kirschessigfliegen aus

Von: Redaktion (dpa) | 04.09.23

DELSBERG: In der Schweiz ist erstmals seit 2008 ein Insekt zur biologischen Bekämpfung eines gebietsfremden Schädlings ausgesetzt worden. 800 bis 1000 Asiatische Schlupfwespen sollen im Jura im Nordwesten und im Tessin im Süden der Schweiz helfen, Kirschessigfliegen zu bekämpfen, wie das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung (Agroscope) am Montag mitteilte. 2008 war eine Freisetzungsverordnung in Kraft getreten.

Die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) sei ein verheerender Schädling im Beeren-, Steinobst- und Weinbau. Sie lege Eier in reifende Früchte, die danach nicht mehr verkauft werden können. Sie habe bisher keine effizienten natürlichen Feinde in der Schweiz. Die aus Ostasien stammende Fliege wurde 2011 in der Schweiz - ebenso wie in Süddeutschland - erstmals nachgewiesen. Sie hat sich nach Angaben des Bundesagrarministeriums seitdem in ganz Deutschland ausgebreitet.

Die Schlupfwespe (Ganaspis brasiliensis) ist der natürliche Feind der Kirschessigfliege, berichtete Agroscope. Sie sorgt dafür, dass die Larven der Fliegen absterben. Sie ist in der Schweiz nicht heimisch.

Ähnliche Freisetzversuche wie jetzt in der Schweiz habe es schon in Italien und in den USA gegeben, berichtete Agroscope, mit vielversprechenden Ergebnissen. «Das Ziel ist, ihre Populationsgrößen natürlich zu verkleinern und so die Schäden an der landwirtschaftlichen Produktion ohne zusätzlichen Pflanzenschutzmitteleinsatz zu verringern.»