31.12.22

BERN: Im Gedenken an den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI.

haben in der Schweiz am Samstag um 15.00 Uhr zahlreiche Kirchenglocken geläutet. Dazu hatte die Schweizer Bischofskonferenz die römisch-katholischen Pfarreien aufgerufen. Mit dem Sterbeläuten solle für fünf Minuten der Heimgang des verstorbenen Papstes verkündet werden, wie das Bistum Basel mitteilte. Weil die Aufforderung erst um 13.00 Uhr an die Pfarreien ging, hätten nicht alle rechtzeitig reagieren können, sagte eine Sprecherin der Bischofskonferenz. In den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag sollte in einer Fürbitte für den verstorbenen Papst gebetet werden.