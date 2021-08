Schweiz beendet Evakuierung aus Afghanistan - 385 Menschen evakuiert

BERN: Nach der Evakuierung von 385 Menschen aus Afghanistan hat die Schweiz ihre Rettungsaktion für abgeschlossen erklärt. Weniger als 30 Menschen aus der Schweiz seien noch in dem Land, in dem die militant-islamistischen Taliban die Macht übernommen haben, gab das das Außenamt in Bern am Freitag bekannt. Sie arbeiteten teilweise vor Ort für internationale Organisationen. Auch an ihrer Ausreise werde weiterhin gearbeitet, hieß es.

Unter den Menschen, die in den vergangenen zwei Wochen ausgeflogen wurden, sind mehr als 200 afghanische Mitarbeiter der schweizerischen Vertretung in Kabul sowie deren Angehörige. Laut Außenamt sollen sie Asyl erhalten, um sich dauerhaft ein neues Leben in der Schweiz aufbauen zu können, hieß es.