Ein im Schutzanzug bekleideter Soldat der Schweizer Armee, winkt vor einer großen Herzform mit Blumen. Die Dankes-Botschaft ist für die Sanitäter in französischer Sprache: "Für Sie". Foto: epa/Laurent Gillieron

BERN: Nach der größten Mobilmachung der Schweizer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg wird der Einsatz gegen die Corona-Pandemie wieder zurückgefahren. Im Laufe der Woche werde man 300 bis 400 junge Menschen nach Hause schicken, kündigte Brigadier Raynald Droz am Montag in Bern an.

«Vor etwa einem Monat sprachen wir über die Mobilmachung, heute sprechen wir über eine Reduktion des Einsatzes», sagte Droz. Derzeit gebe es noch 115 aktive, das Gesundheitswesen betreffende Einsätze, die meisten seien aber beendet. Daher stünden jetzt zu viele Leute zur Verfügung. «Wir müssen aufmerksam und reaktiv bleiben, die Situation ist nicht völlig unter Kontrolle, wir werden Woche für Woche abschätzen müssen», sagte Droz.

Mitte März hatte Verteidigungsministerin Viola Amherd die größte Mobilmachung der Schweizer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg angekündigt. Damals hieß es, dass die Armee zunächst bis Ende Juni 8000 Männer und Frauen für die Patientenpflege sowie die Logistik, etwa den Transport von Kranken, zur Verfügung stelle.

Die Schweiz war im März schwer vom Coronavirus getroffen worden, inzwischen hat die Regierung aber erste Lockerungen ihrer Maßnahmen ab dem 27. April angekündigt. Mit Stand Montag, 8.00 Uhr, gab es 27.776 bestätigte Infektionsfälle, 1140 Menschen starben.