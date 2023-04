Foto: The Nation

SAKAEO: Ein kambodschanischer Staatsangehöriger wurde nach Angaben der Polizei am Dienstag (4. April 2023) beim Versuch ertappt, 779 Kilogramm Schweinefleisch durch den Bezirk Mueang in Sakaeo nach Thailand zu schmuggeln.

Der 42-Jährige wurde festgenommen, als er mit seinem weißen Toyota-Kastenwagen auf dem Highway 359 von Sakaeo nach Khao Hin Sorn fuhr.

Nach Angaben der Polizei gestand der Verdächtige, die Schweinefleischlieferung von einem kambodschanischen Kontaktmann an der Grenze im Bezirk Aranyaprathet erhalten zu haben.

Der Kontaktmann bat ihn, das Schweinefleisch gegen eine Zahlung von 5.000 Baht an einen Einzelhändler in Bangkok zu liefern, so die Polizei.

Der Einzelhändler holte das geschmuggelte Schweinefleisch normalerweise an einer Tankstelle ab, so die Polizei weiter.

Der Verdächtige wurde auf der Grundlage des Zollgesetzes und des Tierseuchengesetzes angeklagt und zum Verhör auf die Polizeistation Mueang Sakaeo gebracht.

Aus den Verpackungen des geschmuggelten Fleisches ging hervor, dass es sowohl aus Russland als auch aus Brasilien importiert worden war.

In Russland gab es im vergangenen Jahr einen schweren Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP), und auch in Brasilien wurde ASP nachgewiesen.

Die Viruserkrankung stellt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, kann aber Schweinebetriebe dezimieren, da sie hochgradig übertragbar ist und zu hohen Sterberaten in den Herden führt.

Im Januar letzten Jahres war Thailand das letzte Land auf dem südostasiatischen Festland, in dem die ASP nachgewiesen wurde, als das Virus in einem Schlachthof in Nakhon Pathom entdeckt wurde.

Das am Dienstag entdeckte geschmuggelte Schweinefleisch wurde zur hygienischen Entsorgung an das Sakaeo Provincial Livestock Office geschickt.

Letztes Jahr warnte der thailändische Schweinezüchterverband, dass der grassierende Schweinefleischschmuggel die thailändische Schweineindustrie zu ruinieren drohe.