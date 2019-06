Schweden schlägt Thailand klar und zieht ins Achtelfinale ein

NIZZA (dpa) - Mit einem 5:1 (3:0) über Thailand haben Schwedens Fußball-Frauen den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich geschafft. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams gelang den Schwedinnen am Sonntag in Nizza nicht nur der zweite Sieg im zweiten Spiel, sondern auch das früheste Tor im bisherigen Turnierverlauf.

Linda Sembrant traf bereits in der 6. Minute. Die weiteren Tore erzielten Kosovare Asllani (19.), Fridolina Rolfö (42.) vom FC Bayern München, Lina Hurtig (81.) und Elin Rubensson (90.+6/Foulelfmeter). Kanjana Sung-Ngoen (90.+1) erzielte den Ehrentreffer für Thailand, das im ersten Turnierspiel gegen die USA mit 0:13 die höchste Niederlage in der Geschichte der Frauen-WM kassiert hatte.