Written by: Redaktion DER FARANG

KOH CHANG: Ein Schwede, der 2019 auf der Koh Chang wegen seiner Beteiligung an einem Investment-Betrug verhaftet wurde, ist zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der 47-Jährige lebte mit seiner thailändischen Frau auf der Ferieninsel. Die thailändische Polizei handelte aufgrund von Informationen der Behörden in den Vereinigten Staaten, nach denen der Ausländer mehr als 3.500 Investoren betrogen haben soll. Ursprünglich erzählte der Schwede den Beamten, er habe eine legitime Kryptowährungs-Investment-Website eingerichtet, sei aber gezwungen gewesen, die Website zu schließen, als sein Geschäft große Verluste brachte. Nach seiner Auslieferung in die Vereinigten Staaten bekannte er sich bei einer Anhörung im März der Geldwäsche und des Wertpapierbetrugs schuldig. Am Donnerstag wurde er wegen Wertpapierbetrugs, Telekommunikationsbetrugs und Geldwäsche zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Tausende von Anlegern um mehr als 16 Millionen Dollar betrogen hatte.



Laut Dokumenten, die vom Justizministerium veröffentlicht wurden, verleitete der Schwede die Opfer zum Kauf von Aktien unter Verwendung von Kryptowährungen wie Bitcoin und anderen Online-Zahlungsplattformen. Er versprach den Anlegern astronomische Renditen, die an den Goldpreis gebunden sein sollten. Stattdessen wurden die von den Investoren zur Verfügung gestellten Gelder auf die persönlichen Bankkonten des Ausländers überwiesen. Er verwendete die Erlöse zum Kauf teurer Häuser, eines Rennpferdes und eines Resorts in Thailand. Als Teil des Urteils muss der Schwede sein Resort und verschiedene andere Immobilien auf der Koh Chang und in Pattaya abgeben, zudem 16.263.820 Dollar.