Von: Björn Jahner | 08.03.23

KRABI: Am Strand von Ao Nang in der Südprovinz Krabi wurde die Leiche eines 60-jährigen Schwedens in einem Zelt gefunden.

Nach Aussage der Polizei wurde die Leiche am Dienstag (7. März 2023) am Ao Nang Beach in Mueang Krabi entdeckt. Rettungskräfte und Polizei trafen kurz darauf am Strand ein.

Laut den Ermittlern war der schwedische Mann mindestens zwei Tage vor dem Fund seiner Leiche gestorben. In dem Zelt wurden keine Anzeichen eines Kampfes oder einer Auseinandersetzung gefunden. Leere Bierflaschen und Dosen wurden innerhalb und außerhalb des Zeltes gefunden.

Anwohner berichteten den Beamten, dass sich der Schwede seit dem 3. März 2023 allein in dem Zelt aufhielt. Er wurde zuletzt am 5. März gesehen, nachdem er in einem nahe gelegenen Geschäft Bier gekauft hatte.

In dem Zelt wurden nur wenige persönliche Gegenstände gefunden, aber die Polizei fand heraus, dass der schwedische Mann auf seiner persönlichen Facebook-Seite gepostet hatte, dass seine Sachen vor vier Tagen von einem wilden Affen in der Nähe gestohlen worden waren.

Es war unklar, warum der Mann in einem Zelt am Strand von Krabi lebte, und sein Visastatus wurde nicht sofort bekanntgegeben.