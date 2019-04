Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.19

BUDAPEST (dpa) - Der Schwede Mattias Falck hat im Herren-Einzel als erster Europäer seit 16 Jahren das Endspiel einer Tischtennis-WM erreicht. Der künftige Bundesliga-Profi des SV Werder Bremen gewann am Samstagabend im Halbfinale in 4:3 Sätzen gegen den Junioren-Weltmeister An Jaehyun aus Südkorea und trifft am Sonntag um 13.30 Uhr im Finale auf den Titelverteidiger und Olympiasieger Ma Long (China). Der Endspiel-Einzug des 27 Jahre alten Falck ist der größte WM-Erfolg eines europäischen Profis seit dem Weltmeister-Titel des Österreichers Werner Schlager 2003 in Paris.

Im Herren-Doppel hatten Alvaro Robles und Ovidiu Ionescu in Budapest ebenfalls völlig überraschend das Finale erreicht. Dort verloren der Spanier und der Rumäne am Samstagvormittag aber mit 1:4 gegen die favorisierten Chinesen Ma Long und Wang Chuqin.

Falck steht in der Weltranglisten auf Platz 16 und ist damit aktuell der drittbeste Europäer hinter den beiden Deutschen Timo Boll (5.) und Dimitrij Ovtcharov (12.). Der Schwede profitierte bei dieser WM auch von zahlreichen Favoritenstürzen. So kamen vier der ersten fünf Spieler der Weltrangliste nicht weiter als bis ins Achtelfinale.

Besonders bitter war das vorzeitige WM-Aus von Boll, der sein Achtelfinal-Match am Donnerstag wegen Fiebers absagen musste. Im Falle eines Sieges gegen den Südkoreaner Jang Woojin hätte der Europameister im Viertelfinale gegen An Jaehyun und dann in einem möglichen Halbfinale gegen Falck spielen müssen. Gegen beide hat Boll bei internationalen Turnieren noch nie verloren.