Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.18

PHUKET: Hinter dem chinesischen Schrein Pun Tuao Kong an der Phra Baramee Road ist ein Schwede erhängt aufgefunden worden.

Ein Autofahrer, der sich auf dem Weg von Patong zur Stadt befand, bemerkte einen Körper hinter dem Schrein. Er stoppte, um nachzusehen. Er fand die Leiche eines Mannes und rief die Polizei an. Der Mann hatte offenbar Suizid begangen und sich mit einem Elektrokabel und einem Gürtel erhängt. 50 Meter entfernt stand ein rotes Honda-Motorrad, das offensichtlich dem Schweden gehörte. In seiner Hosentasche fand die Polizei eine Quittung für die Zahlung eines Passes, der am 20. April von der schwedischen Botschaft in Bangkok ausgestellt wurde.

Die Polizei glaubt, dass der Mann mindestens vier Stunden zuvor gestorben ist. Die Beamten fanden keine Anzeichen eines Kampfes. Die Leiche wurde ins Patong-Krankenhaus gebracht, das Motorrad zur Patong-Polizeiwache. Die Polizei glaubt, dass der Mann persönliche Probleme hatte, setzt ihre Ermittlungen aber fort. Die schwedische Botschaft wurde benachrichtigt.