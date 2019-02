Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

CHONBURI: Eine wütende Bewohnerin einer Wohnanlage in Chonburi ist online gegangen, um der Welt mitzuteilen, dass niemand mehr in Thailand leben kann.

Der Grund: In der Nachbarschaft zu dem Gebäudekomplex zünden Landwirte ihre abgeernteten Zuckerrohrfelder an. Als Folge legt sich eine Aschewolke auf Gebäude, Straße und Autos. Die Frau hat sich bisher erfolglos bei der Gemeindeverwaltung Na Pa beschwert. Die Antwort: Ihr Problem sei geringfügig. Deshalb hat sie ihr Problem online gestellt und Bilder veröffentlicht. Sie zeigen das ganze Ausmaß der Verschmutzung, die die Bewohnerin als „schwarzen Schnee“ bezeichnet. Sie sagte „Daily News“: „Warum müssen wir das jeden Tag in Kauf nehmen? Wir haben es der Stadtverwaltung erzählt und sie sagte, es sei eine Nebensache und beließ es dabei. Sieht das aus wie eine Nebensache? Dieses Land hat schwarzen Schnee. Teilen Sie das der Welt mit.“.