Von: Björn Jahner | 03.01.20

CHIANG MAI: Camping hat in der kühlen Jahreszeit Hochkonjunktur in Chiang Mai. Unter den vielen Anbietern, die Touristen bereits aufgestellte Zelte in den Bergen rund um Chiang Mai zur Miete anbieten, tummeln sich so einige schwarze Schafe, die mit nachhaltigem Tourismus werben, es jedoch in der Realität nur auf das Geld der Touristen abgesehen haben.

So brachte ein in sozialen Netzwerken veröffentlichtes Foto eines mit Schimmel übersäten Zeltes eines Anbieters in Mae Rim die Gesundheitsbehörden auf den Plan, dem Zeltverleih einen Kontrollbesuch abzustatten. Laut den Urhebern des Postings wurde ihnen für das schimmelige Zelt pro Nacht 1.800 Baht abgeknöpft.

Der beschuldigte Anbieter schien jedoch auf die Razzia vorbereitet zu sein: So hatte er noch vor dem Eintreffen der Gesundheitskontrolleure alle Zelte gegen neue ausgetauscht. Die Behörden kündigten dennoch an, auch in Zukunft Kontrollen durchführen zu wollen.