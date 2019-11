Von: Ce-eff Krüger | 23.11.19

Schwarze Löcher saugen Sterne in sich hinein und nichts davon bleibt erhalten. Erst kürzlich ist es gelungen, diesen Vorgang zu fotografieren. So ähnlich stelle ich mir den Tod vor: Er saugt mich ein, lässt mich verschwinden und versenkt mich schließlich in einem schwarzen Loch, auf das die Überlebenden zum Gedenken Blumen legen. Aber ich bin dann mal weg.



Ein paar Verwandte und Freunde denken vielleicht manchmal noch an mich. Aber auch die sterben. Und dann bin ich wirklich weg. Macht nichts. Bei meiner Geburt stand schon fest, dass ich sterben würde. Wer weiß, vielleicht war dieses Leben ja nur ein Probelauf. So sehen es zumindest viele Thais und andere Religionen. Aber für was sollte dieser Probelauf gut sein? Für das ewige Leben, wie es einige Religionen zu erklären versuchen? Für Himmel oder Hölle? Alles Quatsch. Der Mensch neigt nun mal zur Angstmacherei. Der Tod ist die Erfüllung des Lebens, das glückliche Ende von Stress, Angst, Krankheit und Sorgen. Der Tod ist vielleicht der Beginn einer anderen Existenz, die für mich ins Nichts führt, für andere Auferstehung und ewiges Leben bedeutet. Jemand hat mal gesagt, wenn es im Jenseits so schrecklich ist, wäre der eine oder andere längst wieder zurückgekommen. Aber im Ernst: Keiner kommt zurück, weil es diesen Weg nicht gibt.

Einige Menschen behaupten, im vorigen Leben am Hofe eines ägyptischen Pharaos gelebt zu haben oder auf einem Gutshof in Preußen. Sie verfügen entweder über zu viel Fantasie oder leiden an Visionen und sollten einen Arzt aufsuchen. Das Leben hat sich in den letzten Jahrzehnten für die meisten Menschen verlängert. Damals wurden sie vielleicht vierzig oder fünfzig Jahre alt, heute kann man oft doppelt so lange leben. Aber dann setzt häufig die Lebensmüdigkeit ein. Schauen Sie sich um: Neunzigjährige möchten, vor allem, wenn die üblichen Alterserkrankungen ihnen zu schaffen machen, nicht noch einmal diese Lebenszeit verbringen. Angeblich werden Schildkröten am ältesten, aber die brauchen wahrscheinlich so lange, um darüber mit ihrem kleinen Hirn nachzudenken. Ich vermute, die Angst vor dem Tod ist den Menschen von Menschen eingeredet worden, die damit ihre Geschäfte machten und bis heute machen. Der Tod ist inzwischen teuer geworden. Manche können sich ihn gar nicht mehr leisten. Aber Ausreden gelten nicht. Unsere schwarzen Löcher sind Erdgruben, und wer seine Asche nicht ins Meer streuen lässt, der hat keine andere Chance. Es sei denn jemand macht es wie der Satiriker Georg Kreisler, der seine Zigarettenasche in die Urne seines Onkels Fritz versenkte, die über dem Sofa stand.

Wir können uns auf vielerlei Weise über den Tod lustig machen oder ihn fürchten. Keiner wird ihm deshalb entgehen. Auch nicht jene, die sich einfrieren lassen in der Hoffnung, in hundert Jahren als Schneemänner wieder zum Leben erweckt zu werden. Ihre Träume mögen unendlich sein, ihr Leben ist endlich. Eine Binsenweisheit, aber es gibt immer wieder selbst ernannte Propheten, die uns neue Wahrheiten verkünden über das Ende der Welt. Ganz zu schweigen von der Verschwörungstheorie, dass es auf dem Mars ein ewiges Leben gäbe. Na auf, Freunde, die Reise dorthin dauert nur ein paar Hundert Jahre. Aber was ist das schon im Vergleich zur erhofften Ewigkeit? Wer wie ich, dem Tod häufig begegnet ist, hat wahrscheinlich auch die Angst vor ihm verloren. Natürlich gibt es qualvolle und friedliche Arten des Sterbens. Leider kann man sich seinen Tod nur bedingt selbst aussuchen. Ich persönlich bekenne mich dazu, vorausgesetzt, dass dies unter Aufsicht und Assistenz von Ärzten geschieht. Alles was man machen kann, ist dafür vorzusorgen, wie man im Ernstfall behandelt werden will und ein Testament erstellen, um spätere Streitereien unter den Erben zu verhindern. Ansonsten habe ich nur den einen Rat: das Leben genießen, solange es genießbar ist. Es ist einmalig und kommt nie wieder. Gerade hörte ich im Fernsehen, dass viele Menschen zwischen 15 und 25 Jahren sterben, Selbstmord begehen, tödlich erkranken oder Unfällen zum Opfer fallen. Welches Leid hinterlassen diese Toten: Den Lokführer, der einen Selbstmörder überfahren hat, den Vater, dessen liebster Sohn sich den „goldenen Schuss“ gesetzt hat oder die Eltern, deren Jungs bei illegalen Straßenrennen mit ihren Motorrädern zu Tode kamen.

Schreckliche Vorstellungen. Umso wichtiger ist es, alle Freuden des Lebens, auch die Kleinigkeiten zu genießen, dankbar zu sein für ein ehrliches Lächeln, dankbar für ein freundliches Wort, dankbar für Freunde, die einem zur Seite stehen, wenn man sie braucht. Da sind die schwarzen Löcher fern, und das Leben ist eine Lust. Trotzdem frage ich mich: Ist den Eltern, Freunden oder Verwandten derjenigen, die sich auf einen Suizid vorbereiten, nichts aufgefallen, keine Veränderungen im Verhalten? Oftmals ist es ja auch gar nicht ernst gemeint, oft ist es einfach Einsamkeit oder das Gefühl nicht ernst genommen zu werden, vielleicht auch ein paar Pillen aus Liebeskummer, in der sicheren Überzeugung, rechtzeitig gefunden zu werden. Ich selbst bin, nach einer schweren Situation, in Deutschland mal einer Organisation beigetreten, die sich „Humanes Leben – Humanes Sterben“ nannte. Nach einjähriger Mitgliedschaft bekam ich eine kleine Broschüre mit einer Liste lebensverkürzender Mittel zugeschickt, inklusive Anweisung, auf welche Weise sie einzunehmen wären. Kurze Zeit später erfuhr ich, dass diese Organisation mit dem stärksten Gift, das es gibt, Handel treibt. Natürlich war dies ein Grund für mich, wegen außergewöhnlicher Umstände sofort zu kündigen, zumal mein Zustand sich auch verbessert hatte. Was hätte ich bei meinem vorzeitigen Ende alles versäumt! Heute bin ich ein lebensfroher Mensch und hoffe darauf, dass mir noch etwas Zeit bleibt, das Leben zu genießen.