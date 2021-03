Schwangere Frauen tot - Entsetzen nach Angriffen

KABUL: In Afghanistan herrscht Entsetzen nach Angriffen, bei denen Schwangere und weitere Zivilisten getötet wurden. Bei einem Vorfall in der südlichen Provinzhauptstadt Kandahar ist ein Polizist von Bewaffneten angegriffen worden, als er mit seiner schwangeren Frau auf dem Weg ins Krankenhaus zur Geburt war. Dabei sei der Polizist verletzt und seine Frau getötet worden, teilten Vertreter des Krankenhauses am Montag mit. Das ungeborene Kind habe man mit einem Kaiserschnitt retten können.

Der Vorfall hatte sich bereits in der Nacht zu Sonntag ereignet. Bilder des Neugeborenen wurden am Montag hundertfach in sozialen Medien geteilt. «Afghanistan ist das einzige Land, in dem Neugeborene mit Kugeln willkommen geheißen werden», kommentierte eine Menschenrechtsaktivistin das Bild auf Twitter. Niemand reklamierte den Angriff für sich. Die aufständischen Taliban greifen täglich Sicherheitskräfte im ganzen Land an.

Bei einem zweiten Vorfall im Bezirk Sabari in der östlichen Provinz Chost kamen in der Nacht zu Sonntag offenbar durch eine Explosion mehrere Zivilisten ums Leben. Unter den Toten sei auch hier eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind, sagte ein Vertreter der lokalen Regierung am Montag.

Für den Vorfall wurden Sicherheitskräfte der Regierung verantwortlich gemacht. Die Khost Protection Force (KPF) bestätigte auf Facebook Operationen in dem Bezirk und erklärte, dass sich die Explosion ereignet hätte, bevor KPF-Kräfte im Haus waren. Der KPF waren in der Vergangenheit immer wieder Menschenrechtsverletzungen im Zuge ihrer Einsätze gegen mutmaßliche Taliban-Mitglieder vorgeworfen worden.

Seit September verhandelt die Regierung in Kabul mit den Taliban über Frieden. Die Gewalt im Land dauert allerdings weiter an.