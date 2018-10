Schulnoten sollen in Österreichs Grundschulen wieder Pflicht werden

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

WIEN (dpa) - Die rechtskonservative Regierung in Österreich will dafür sorgen, dass wieder alle Schüler ab der zweiten Klasse mit Noten beurteilt werden. Außerdem sieht ein von Bildungsminister Heinz Faßmann am Montag in Wien vorgestelltes Pädagogik-Paket vor, dass Kinder bereits ab der zweiten Klasse wieder sitzen bleiben können. Bisher war das in Österreich frühestens am Ende der vierten Klasse möglich.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 können Schulen im Rahmen der Schulautonomie selbst festlegen, ob sie Noten vergeben oder die Schüler alternativ bewerten wollen. Nach Angaben des Ministeriums bekommen derzeit 42 Prozent der Zweitklässler keine Noten.

Die Opposition kritisierte die geplante Wiedereinführung der Schulnoten scharf. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sprach von einer «Rückkehr in die Nachkriegszeit». «Der Leistungs- und Notendruck schon bei den Kleinsten wird steigen - mit allen Konsequenzen wie Stigmatisierung, Demotivation, Schulangst und Nachhilfe», teilte Hammerschmid mit.