Von: Björn Jahner | 28.06.19



BANGKOK: Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok erweitert ihren Campus. Mit dem Projekt soll der steigenden Nachfrage nach Schweizer, deutscher und österreichischer Bildung in Bangkok Rechnung getragen und eine nachhaltige, langfristige Perspektive für die Schule entwickelt werden.

Der Campus der nahen Zukunft bietet die neuesten, innovativsten Lern- und Lehrmethoden und umfasst geräumige, interaktive und multifunktionale Lernbereiche sowie einen Kindergarten, ein Lern­atelier/ Bibliothek, ein Fitnessstudio, wissenschaftliche Einrichtungen und Musik­räume Die Schülerinnen und Schüler profitieren von einem verbesserten Lernerlebnis in einer inspirierenden Lernumgebung. Für Unternehmen werden attraktive Sponsoring-Möglichkeiten angeboten, die langfristige Markenbekanntheit und mediale Aufmerksamkeit in Verbindung zu einer hochqualifizierten Bildungseinrichtung erzeugen, sowie die Reichweite und Präsenz einer Marke erhöhen. Weitere Auskünfte werden telefonisch unter der Rufnummer +66 (0)2-518.0340 und per E-Mail an admin@ris-swiss-section.org erteilt. Infos: www.ris-swiss-section.org.