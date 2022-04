BANGKOK: Die Schulen werden trotz der Besorgnis über die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen wie geplant am 17. Mai 2022 für den Unterricht im Klassenraum wiedereröffnet, teilte das Büro der Kommission für Grundbildung (Obec) am Mittwoch der Presse mit.

Die Obec hat betont, dass es an dem Eröffnungstermin festhält und den Beginn des neuen Schuljahres voranzutreiben, nachdem es sich mit den Direktoren der Schulbezirke und Schulleitern aus dem ganzen Land getroffen hat.

Gemäß Obec-Generalsekretär Amporn Pinasa wurde auf dem Treffen dem die Bereitschaft der Schulen zur Wiedereröffnung diskutiert und bewertet.

Er betonte, dass der 17. Mai als Starttermin für das neue Schuljahr weiterhin gilt. „Es wird keine weitere Verschiebung geben“, so Khun Amporn.

Der Obec-Generalsekretär sagte gegenüber der Presse, er habe die Schulen angewiesen, den Unterricht hauptsächlich vor Ort durchzuführen. Fernunterricht oder andere Unterrichtsmethoden oder eine Kombination aus Online- und anderen Methoden können jedoch eine sinnvolle Alternative darstellen.

Die Grundregel lautete, dass der Unterricht im Klassenraum strikt den vom Gesundheitsministerium erlassenen Anforderungen an eine covidfreie Umgebung entsprechen muss.

Bei den Vorbereitungen zum Schulstart müssen die gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen berücksichtigt werden, die die Schulgebäude, die Unterrichtsmethoden und die Lehrkräfte betreffen.

Die Ämter der jeweiligen Bildungsgebiete sind zur genauesten Überwachung der Schulen in ihrem Zuständigkeitsgebiet verpflichtet und müssen sie auf etwaige Krisen infolge der Pandemie nach der Wiedereröffnung vorbereiten, erklärte Khun Amporn.

Er sagte auch, die Bereitschaft der Schulen zur Wiedereröffnung sei unterschiedlich ausgeprägt. So sind kleine Schulen mit höchstens 120 Schülern besonders anfällig für die Auswirkungen einer Krise, während es an anderen Schulen an Lehrkräften mangelt. In vielen Fällen wurden freie Stellen durch pensionierte Lehrer nicht neu besetzt.

Khun Amporn fügte hinzu, er habe die Schulämter diesbezüglich zu einer Untersuchung angewiesen, mit der herausgefunden werden soll, wie viele Schulen im Land nicht über genügend Lehrkräfte verfügen.

Andere Schulen mit einem Überschuss an Lehrkräften könnten aufgefordert werden, Lehrer an Schulen mit Lehrermangel zu entsenden, sagte Khun Amporn.