Schulen in 18 Provinzen geschlossen

THAILAND: Insgesamt 885 Schulen landesweit wurden am Freitag geschlossen, um den jüngsten Ausbruch von Covid-19 einzudämmen.

Das Office of the Basic Education Commission (OBEC) teilte mit, dass 234 High Schools und 651 Grundschulen ihre Türen für 12 Tage schließen. Die meisten dieser Schulen befinden sich in Provinzen, die von Covid-19-Infektionen betroffen, in Bangkok und 17 weiteren Provinzen: Kanchanaburi, Kamphaeng Phet, Chiang Mai, Ratchaburi, Nonthaburi, Pathum Thani, Phitsanulok, Phichit, Ayutthaya, Nakhon Ratchasima, Nakhon Pathom, Saraburi, Suphan Buri, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram und Uttaradit.