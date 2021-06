Schulen bleiben in Chonburi geschlossen

Die Anordnung zur Schließung von Schulen wurde in der Provinz Chonburi verlängert. Foto: epa/Rungroj Yongrit

CHONBURI/PATTAYA: In der Provinz Chonburi mit der Stadt Pattaya bleiben alle Schulen und weitere Bildungsanstalten wegen der Covid-19-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen.

Witthaya Khunpluem, Präsident der Chonburi Provincial Administration Organization, hat auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, dass der Unterricht nicht wie geplant am Montag, 14. Juni, beginnt. Damit verzögert sich ein weiteres Mal der Schulstart, denn die Mädchen und Jungen sollten ursprünglich bereits am 17. Mai und dann am 1. Juni wieder zur Schule gehen. Eltern und Schüler wurden bisher nicht über einen neuen Termin zur Schulöffnung informiert. Vorerst sollen die Kinder weiter online unterrichtet werden. Landesweit werden die meisten Mädchen und Jungen ab dem kommenden Montag wieder zur Schule gehen.