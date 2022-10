Von: Björn Jahner | 30.10.22

BANGKOK: Schulen in Bangkok werden mit Geräten zur Messung der Luftqualität ausgestattet, da in der kalten Jahreszeit in der Hauptstadt die Luftverschmutzung zunimmt. Die Stadt hofft, Schüler und Eltern mit Echtzeitberichten über die Luftqualität versorgen zu können.

Die Stadtverwaltung von Bangkok stellt den städtischen Schulen Messgeräte für die Luftqualität zur Verfügung, darunter auch der Surao-Mai-Schule im Bezirk Suan Luang, die als erste Schule ein solches Gerät auf dem Schulgelände installiert hat.

Diese blaue Box misst den PM 2,5-Feinstaub in der Luft und zeigt die Messwerte in Echtzeit an, sowohl in der Schule als auch über die „Blueschool“-App.

Foto: National News Bureau Of Thailand

Pimol Maprakob, Direktor der Surao Mai School, sagte gegenüber der Presse, das Gerät ermögliche es der Schule, Schutzmaßnahmen für ihre Schüler zu ergreifen. Die Schule ist darauf vorbereitet, alle Aktivitäten im Freien an Tagen mit hoher Luftverschmutzung auszusetzen und die Schüler zum Tragen von Masken anzuhalten.

Die Schule wird den Schülern beibringen, wie sie sich vor ungesunder Luft schützen können, und die umliegenden Gemeinden mit Hilfe von farbcodierten Flaggen warnen, wobei orange und rote Flaggen auf ungesunde Luftqualität hinweisen.

Die Schule hat darüber hinaus ein Wassernebelsystem installiert, um die Partikel in der Luft zu reduzieren. Nach Angaben des Schulleiters werden alle diese Maßnahmen rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres am 1. November 2022 abgeschlossen sein.