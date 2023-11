Foto: The Nation

BANGKOK: Am Montagmorgen (13. November 2023) versammelten sich Schüler und Lehrer der Sacred Heart Convent School, um gemeinsam zu beten und den Tod ihrer hochgeschätzten Lehrerin Sirada „Khru Jiab“ Sinprasert zu betrauern. Die 45-Jährige war tragischerweise Opfer einer Straßenschlacht zwischen rivalisierenden Schülern im Herzen Bangkoks geworden.

Die tödlichen Ereignisse nahmen am Samstagmorgen (11. November 2023) ihren Lauf, als zwei Jugendliche auf einem Motorrad einen Studenten der Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Uthenthawai Campus, verfolgten und das Feuer eröffneten. Khru Jiab, die zu diesem Zeitpunkt Geld von einem Geldautomaten vor ihrer Schule in Klong Toey abhob, wurde dabei durch eine verirrte Kugel tödlich verletzt.

Die Schule reagierte auf den tragischen Vorfall, indem sie Blumen an der Stelle niederlegte, an der Khru Jiab ihr Leben verlor, und verstärkte die Sicherheitsvorkehrungen im und um den Campus. Beamte der Polizeistationen Tha Rua und Thung Mahamek intensivierten zudem ihre Patrouillen, um die Schüler vor und nach dem Unterricht vor möglichen weiteren Zwischenfällen zu schützen.

Die Identität der beiden bewaffneten Angreifer ist bisher unbekannt, jedoch besteht der Verdacht, dass es sich um Studenten des konkurrierenden Pathumwan Institute of Technology handelt. In der Sacred Heart Convent School beteuerte jeder sein Bedauern über den Verlust der langjährigen Lehrerin.

Chanatsikarn Manee-in, stellvertretende Direktorin der Schule, erklärte, dass Khru Jiabs Tod einen erheblichen Verlust darstelle, da sie seit 27 Jahren an der Schule tätig war und sich leidenschaftlich für ihre Schüler engagierte. Als Teil der Sicherheitsmaßnahmen werden Polizeibeamte den Schülern beibringen, wie sie sich auf der Straße schützen können.

Die Schule sammelt Spenden, um die Familie von Sirada zu unterstützen, darunter ihre alternden Eltern und die beiden Kinder ihres verstorbenen Bruders. Während der Gebetszeremonien am Montagmorgen erinnerte Lertsak Jaemklay, ein weiterer stellvertretender Direktor, die Schüler an die positiven Taten, die Khru Jiab für die Schule vollbracht hatte, und versicherte, dass die Lehrer bereit seien, den betroffenen Schülern beizustehen.

Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen umfassen auch den täglichen Einsatz von Polizeibeamten von 06.00 bis 17.00 Uhr zur Gewährleistung der Sicherheit vor der Schule. Der Ort, an dem Khru Jiab erschossen wurde, wurde zu einer Gedenkstätte, an der Schüler Blumen niedergelegt haben. Die Eltern und Schüler sind tief betroffen von diesem unnötigen Verlust und appellieren an die Behörden, Straßenschlachten zwischen rivalisierenden Schulen zu unterbinden.

Der langjährige Konflikt zwischen dem Pathumwan-Institut und der Uthenthawai School, der vermutlich bis in die 1970er Jahre zurückreicht, bleibt eine Herausforderung für die Gesellschaft. Die genauen Ursachen dieses Rivalitätskonflikts sind unklar, doch es wird angenommen, dass territoriale Streitigkeiten, Wettbewerb um Ressourcen sowie Stolz und Loyalität zu den jeweiligen Instituten eine Rolle spielen.