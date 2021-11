Foto: The Nation

MUKDAHAN: Eine Sekundarschule im Bezirk Nikhom Khamsoi in der Isaan-Provinz Mukdahan im Nordosten des Landes wurde am Donnerstag auf Anordnung des Gesundheitsamtes der Provinz geschlossen, nachdem 40 Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Beamte des Gesundheitsamtes von Mukdahan führten am Donnerstag einen Massentest in der Bildungseinrichtung durch und stellten fest, dass mindestens 40 Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Schule wurde noch am selben Tag geschlossen und durfte nur von befugten Personen betreten werden.

Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, handelt es sich bei den infizierten Patienten um Lehrer, Angestellte und Schüler, die die Schule seit Anfang des Monats besucht haben. Die Schule hat Berichten zufolge insgesamt 1.200 Schüler und mehr als 70 Lehrkräfte und Angestellte.

Udom Wetchkama, 45, ein Elternteil eines Schülers der Klasse Mattayom 2, sagte gegenüber Reportern der thailändischen Zeitung „The Nation“, er sei zur Schule gekommen, um seinen 16-jährigen Sohn abzuholen, aber man habe ihm den Zutritt verwehrt. „Ich bin wirklich besorgt, dass es in der Schule noch mehr Infizierte geben könnte“, sagte er. Er fügte hinzu: „Ich habe bereits Kleidung und Lebensmittel für meinen Sohn mitgebracht, falls er über Nacht bleiben muss.“

Die Beamten sagten, dass alle infizierten Personen nach der Beendigung des Massentests in der Schule zur Behandlung ins Nikhom Khamsoi Field Hospital gebracht werden. „Bis jetzt haben wir noch keine bestätigte Anzahl von Infektionen aus diesem Cluster, aber es könnten mehr als 60 Personen sein“, bestätigte einer der Beamten der Presse.