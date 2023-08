Schuldsprüche nach Diebstahl von Porzellan aus Ming-Dynastie in Genf

LONDON/GENF: Im Fall mehrerer aus einem Museum in der Schweiz gestohlenen Porzellanobjekte aus der chinesischen Ming-Dynastie (1368 bis 1644) sind zwei Männer in London schuldig gesprochen worden. Ein weiterer hatte sich bereits selbst schuldig bekannt. Die drei hatten versucht, eine Vase zu verkaufen, die im Jahr 2019 aus dem Museum für Kunst des Fernen Ostens in Genf gestohlen wurde.

Die Männer aus dem Südosten der britischen Hauptstadt fielen auf verdeckte Ermittler herein, die sich als Käufer ausgaben, wie Scotland Yard am Wochenende mitteilte. Die auf einen Wert von zwei Millionen Pfund (2,34 Millionen Euro) geschätzte Vase konnte dabei sichergestellt und wieder an das Museum zurückgegeben werden. Das Strafmaß soll am 13. Oktober verkündet werden, hieß es weiter. Auf ihre Spur gekommen war die Polizei durch den Hinweis eines Auktionshauses, das eine E-Mail mit der Bitte um Schätzung der Vase erhalten hatte.

Die Ermittlungen in dem Fall hatten nach Angaben der Londoner Polizei beinahe vier Jahre gedauert und waren in enger Abstimmung mit den Schweizer Behörden vorgenommen worden. «Die in dieser Sache organisierte kriminelle Gruppe dachte, dass sie erhebliche Straftaten international begehen kann, und dass es kein Nachspiel haben würde. Sie haben sich getäuscht», sagte Detective Chief Inspector Matt Webb von der Metropolitan Police der Mitteilung zufolge.

Von den 2019 gestohlenen drei Objekten ist noch immer eines verschwunden. Ein weiteres wurde bei einer Auktion 2019 in Hongkong verkauft, aber anschließend wieder an das Museum zurückgegeben. Insgesamt wird der Wert des Diebesguts auf 3,5 Millionen Pfund geschätzt.

Bei dem noch fehlenden Stück handelt es sich um eine Tasse, die mit einem Hühnermotiv verziert ist. Für Hinweise, die zum Auffinden des Objekts führen, ist eine Belohnung von 10.000 Pfund ausgesetzt. Zwei weitere Männer aus London warten in der Schweiz auf einen Strafprozess wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei dem Einbruch. Sie waren im vergangenen Jahr ausgeliefert worden.