Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

Sorgen in Thailand für Empörung: Modeschuhe In den Farben der thailändischen Flagge. Foto: Sanook

BANGKOK: Thais laufen in den sozialen Medien Sturm gegen Mode-Schuhe mit den Farben der thailändischen Flagge als Design.

Die Schuhe mit Riemen und Haltestücken in den Farben der thailändischen Flagge (Rot, Blau und Weiß) sind auf Facebook auf der Website von „Vogue Paris" erschienen. Darüber erboste Netizen fordern Maßnahmen und Gefängnisstrafen für den oder die Urheber. Aber Mitarbeiter des thailändischen Flaggenmuseums haben darauf hingewiesen, dass dies Ausländer in ihrem eigenen Land sind – sie könnten nur in Schwierigkeiten geraten, wenn die Straftat in Thailand begangen würde. Niemand habe ein Urheberrecht an diesen Farben oder diesem Design.

Außerdem könnten die Designer nicht verfolgt werden, da die Schuhe außerhalb Thailands hergestellt und ausgestellt wurden. Wenn die Schuhe in Thailand hergestellt oder sogar getragen würden, könnten Menschen mit einer Geldstrafe von 2.000 Baht oder einem Jahr Gefängnis rechnen. „Thaivisa“ stellt fest, Füße sollten nicht in Verbindung mit Objekten von religiöser oder nationaler Bedeutung verwendet werden.