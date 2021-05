PATTAYA: Der 35-jährige Mann, der am Mittwochabend in einem luxuriösen Wohnhaus auf dem Phoenix-Golfplatz in Huay Yai mit einer 9mm-Automatikpistole auf Polizisten geschossen und zwei Beamte schwer verletzt hatte, ist gebürtiger Chinese, jetzt aber Bürger von St. Kitts und Nevis, zwei Inseln in der Karibik. In dem Land können Investoren die Staatsbürgerschaft erlangen.

Die Polizei hat zunächst drei Anklagen gegen den Schützen erhoben - versuchter Mord, Widerstand gegen Beamte unter Verwendung einer Waffe und illegaler Besitz von Schusswaffen und Munition.

Der Anwalt des Schützen, Anirut Khongsap, sagte am Freitag den Medien, sein Mandant habe das Gebäude erworben und von dort seit zwei bis drei Jahren eine Immobilienfirma betrieben. Seines Wissens nach sei er nicht in illegalen Geschäften verwickelt. Er bezweifelte, dass die Polizisten in Zivil beim Betreten des Hauses ordnungsgemäß vorgegangen seien. Unklar sei, was genau die Schießerei ausgelöst habe. Es könnte eine Fehlkommunikation und ein Missverständnis gegeben haben. Sein Mandant könnte ängstlich geworden sein und hätte sich in sein Schlafzimmer zurückgezogen. Von dort schoss er auf die Beamten und setzte dabei auch Tränengas ein.

Der stellvertretende nationale Polizeichef General Suchart Theerasawat erklärte, dass die Polizei der korrekten Prozedur gefolgt sei und einen Durchsuchungsbeschluss an der Tür gezeigt habe. Aber der Hausbesitzer sei in die oberen Stockwerke geflohen und habe das Feuer auf die Beamten eröffnet. Neben dem Schützen seien mehrere Ausländer, die in dem Haus wohnten, und ein Thai verhaftet worden. Die Ermittler untersuchten, ob die Ausländer eine Bedrohung für die nationale Sicherheit gemäß dem Einwanderungsgesetz darstellten. Wenn sie gegen das Gesetz verstoßen hätten, würden sie abgeschoben.

Die Polizei hatte zwei Waffen beschlagnahmt. Eine war von einem Freund des Hausbesitzers versteckt worden, die andere eine modifizierte 9mm-Automatikpistole. Zu den weiteren beschlagnahmten Gegenständen gehörten kugelsichere Westen, die normale Bürger nicht besitzen dürfen. Computer und Dokumente werden von Beamten des Anti-Geldwäsche-Büros untersucht.