Foto: The Nation

KOH CHANG: Polizeibeamte haben einen Schießstand auf der Insel Koh Chang in der Provinz Trat an der Ostküste Thailands durchsucht, nachdem Beschwerden eingegangen waren, dass dort illegale Wettkämpfe mit Schüssen im Nationalpark und ins Meer abgehalten wurden.

Polizeileutnant Chingchai Chotsiri führte am Montagmorgen (14. August 2023) mit einem Team von Beamten eine Razzia in einem lokalen Schießstand auf der Insel durch.

Das Polizeiteam wurde von Sirawit Srisuk, dem stellvertretenden Leiter des Bezirks Koh Chang, und einigen Beamten des Innenministeriums in der Provinz begleitet.

Sie überprüften die Anlage und befragten den thailändischen Besitzer des Schießstandes.

Sie reagierten damit auf eine Beschwerde von Pollawee Buchakiart, dem Leiter des Nationalparks Mu Koh Chang.

In der Beschwerde behauptete Pollawee, dass der Schießstand am Samstagabend (12. Auguast 2023) einen Schießwettbewerb veranstaltet habe, bei dem die Teilnehmer in den angrenzenden Nationalpark und ins Meer geschossen hätten.

Der Chef des Parks untermauerte diese Behauptung mit Bildern, die die Teilnehmer auf Facebook gepostet hatten. Der Schießstandbesitzer erklärte jedoch gegenüber den Behörden, dass er über eine Betriebsgenehmigung verfüge und dass der Veranstalter des Wettbewerbs den gesamten Schießstand für Samstagabend gemietet hatte. Allerdings habe der Veranstalter die Einrichtungen des Schießstandes nicht genutzt.

Stattdessen habe er ein Kanu auf einem Kanal in der Nähe des Schießstandes abgestellt und Zielscheiben ins Meer geworfen.

Er erklärte, dass ein Teil des Landes, auf dem sich sein Schießstand befindet, vom Meer zurückerobert wurde, so dass er sich nicht sicher ist, ob die Aktivitäten innerhalb der Grenzen seines Landes stattfanden oder nicht.

Da der Schießstand direkt neben dem Nationalpark liegt, sagte er, dass der Veranstalter während des Wettbewerbs möglicherweise unwissentlich in den Park eingedrungen ist.

Er betonte, dass er bei der Organisation von Schießwettbewerben immer für die Sicherheit sorgt, da er Touristen bedienen muss.

Polizeileutnant Chingchai sagte unterdessen, dass die Ermittler der Polizei zunächst den Park und die Grenzen des Schießstandes überprüfen müssen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden können.

Außerdem werden Beamte des Bezirksamts eingesetzt, um den genauen Standort des Schießstandes zu ermitteln, fügte Chingchai hinzu.

Da das Schießen ins Meer Laut Polizeileutnant Chingchai ein Verbrechen sei, das von den Schützen begangen wurde, könne der Besitzer des Schießstandes nicht zur Verantwortung gezogen werden.