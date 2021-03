Schüsse im Nachtclub - Eine Tote und sieben Verletzte in Dallas

DALLAS: Eine Auseinandersetzung in einem Nachtlokal in Dallas eskaliert, es fallen Schüsse. Am Ende sind eine Frau tot und sieben weitere Menschen verletzt. Die Umstände sind für die Polizei noch ein Rätsel.

Bei einem Streit in einem Nachtclub in Dallas im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann um sich geschossen und acht Menschen verletzt. Eines der Opfer, eine 21 Jahre alte Frau, sei später im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit.

Nach ersten Ermittlungen war es in dem Lokal in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Einer der Beteiligten habe eine Pistole gezogen und angefangen, in die Menge zu schießen. Ein anderer Mann hatte demnach noch vergeblich versucht, zu schlichten.

Die übrigen Verletzten - vier Frauen und drei Männer - sind zwischen 18 und 46 Jahre alt. Ihr Zustand reiche von stabil bis kritisch, hieß es. Der Schütze selbst konnte fliehen. Der Hintergrund des Streits ist bislang nicht bekannt.

Dallas ist mit rund 1,3 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt in Texas nach Houston und San Antonio.