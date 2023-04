BANGKOK: Die Polizei hat im Zusammenhang mit einer Schießerei auf einer Songkran-Party vor der Onyx-Bar im beliebten Vergnügungsviertel Royal City Avenue (RCA) in Bangkok am Montag (17. April 2023) in den frühen Morgenstunden einen Schützen festgenommen. Vier Opfer wurden durch Schüsse verletzt, vier weitere wurden verletzt, als sie versuchten, vom Tatort zu fliehen.

Beamte der Polizeistation Makkasan wurden am Montag um 01.00 Uhr morgens über die Schießerei informiert. Bei der Untersuchung entdeckten die Beamten sechs verstreute Patronenhülsen auf dem Veranstaltungsgelände in der Nähe des Eingangs.

Die vier angeschossenen Partygäste wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann, eine 26-jährige Frau, einen 25-jährigen Mann und einen 28-jährigen Mann. Über die Identität der anderen vier Opfer, die auf der Flucht verletzt wurden, wurden keine Angaben gemacht.

Nach Angaben von Zeugen betrat der Bewaffnete die Veranstaltung und begann einen Kampf mit einem anderen Mann, bevor er eine Schusswaffe zog das Feuer eröffnete.

Der Schütze wurde anschließend festgenommen, seine Identität und seine Motive wurden jedoch nicht bekanntgegeben. Der Verdächtige wird derzeit auf der Polizeistation Makkasan festgehalten und verhört.

Das RCA ist eines der beliebtesten Vergnügungsgebieten Bangkoks und ein wichtiges Ziel für die Songkran-Partys. Die Bar, in der die Schießerei stattfand, ist einer der bekanntesten Orte in dem Viertel.

Eine weitere Schießerei ereignete sich am Freitag (14. April 2023) in der nördlichen Provinz Prae. Bei diesem Vorfall wurden drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Außerdem gab es in der Isaan-Provinz Burriram mehr als 10 Verletzte, nachdem zwei Jugendgruppen auf der Straße zusammengestoßen waren, auf der sich die Menschen eine Wasserschlacht lieferten.