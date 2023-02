PHUKET: In Phuket wurden am Freitagmorgen (10. Februar 2023) zwei Busfahrgäste verletzt, als ein Bewaffneter das Feuer auf das Fahrzeug eröffnet hatte, das sich auf dem Weg nach Phatthalung befand.

Die Polizei wurde um 07.00 Uhr über den Vorfall in einem Linienbus informiert, der auf der Thep Krasattri Road in Rassada in Kwuan Din Dang unterwegs war. Die Polizei traf am Unfallort ein und sperrte aus Sicherheitsgründen beide Fahrspuren im Umkreis von einem Kilometer.

Der Busfahrer, 42, der nicht verletzt wurde, sagte gegenüber der Presse: „Der Bus war etwa einen Kilometer vom Busterminal entfernt losgefahren. Der Bus war auf dem Weg nach Phatthalung. Heute waren neun Passagiere an Bord.“

Der Bewaffnete eröffnete nach Aussage des Busfahrers das Feuer, woraufhin er das Fahrzeug stoppte und einen weiteren Schuss vernahm.



„Ein Mann und eine Frau im Bus erlitten Verletzungen. Andere Fahrgäste und ich konnten aus dem Bus fliehen, nachdem ich das Fahrzeug angehalten hatte. Die beiden Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht“, erklärte der Busfahrer.

Laut einem Bericht von Newshawk Phuket soll sich der Schütze nach der Tat das Leben genommen haben. Das Gebiet ist nach wie vor gesperrt.