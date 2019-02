In einem Linienbus kam es zu einer abscheulichen Tat. Rechts im Bild der jugendliche Täter mit seiner Freundin. Foto: Sanook

BANGKOK: In einem Bus der Linie 108 haben die jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen Schülern rivalisierender Bildungseinrichtungen in Bangkok einen traurigen neuen Höhepunkt erreicht, bei dem ein Schüler der Klassenstufe M6 starb, nachdem er von einem Gleichaltrigen mit einem Messer regelrecht hingerichtet wurde.

Der Busfahrer, der unfreiwillig Zeuge der Auseinandersetzung wurde, reagierte sofort und steuerte sein Fahrzeug auf direkten Weg zur nächsten Polizeistation, wo der Bus von den Ordnungskräften geräumt und der Täter festgenommen wurde. Augenzeugen sagten aus, das der Heranwachsende mit seiner Freundin, beide bekleidet in identischen Mickey-Mouse-Schuluniformen, in der letzten Reihe des Busses saß, als das Opfer an einer Haltestelle einstieg. Als ein Streit über das Sitzrecht im Bus entfachte, zückte der Angreifer ein Messer und stach zehnmal auf das Opfer ein, das seinen schweren Verletzungen im Theptharin Hospital erlag.