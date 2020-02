Von: Michael Lenz | 17.02.20

JAKARTA: Eine Schülerin aus Indonesien forderte in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel das sofortige Ende des Müllexports aus Deutschland nach Indonesien.

In ihrem auf Englisch verfass­ten Brief schilderte die 12 Jahre alte Aeshnina Azzahra die Unmengen von Müll auf den Müllhalden im Bezirk Gresik in Ostjava. „Warum schickt Deutschland seinen Müll nach Indonesien? Ich möchte, dass meine Zukunft besser wird. Ich möchte, dass Indonesien sauber ist.“ Greenpeace schätzte im vergangenen Jahr, dass die Abfallimporte Indonesiens von 120.000 Tonnen im Jahr 2017 auf 420.000 Tonnen im Jahr 2018 gestiegen waren. Großbritannien war zwischen Januar und November 2018 mit 67.807 Tonnen der Spitzenreiter unter den Exporteuren von Müll nach Indonesien, gefolgt von Deutschland mit 59.668 Tonnen und Australien mit 42.130 Tonnen. 2019 schickte Indonesien Hunderte Container mit Müll zurück nach Europa und Australien.