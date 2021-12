© The Nation

MAE HONG SON: Das 36. Grenzschutzregiment hielt am Samstag eine spezielle Evakuierungsübung für Lehrer und Schüler der Ban-Tha-Ta-Fang-Schule in Mae Hong Sons Bezirk Mae Sariang im Grenzgebiet zu Myanmar ab, bei der sie lernten, wie sie Artilleriebeschuss entkommen können

Die Übung wurde abgehalten, um sie für den Notfall vorzubereiten, dass es in der Nähe der Grenze zu Zusammenstößen kommt und verirrte Artilleriegranaten auf Mae Hong Son fallen.

„Die Soldaten, die an der Grenze patrouillieren, hatten zuvor einen Bunker in der Schule gebaut, und bei der heutigen Übung werden sie lernen, wie sie den Bunker schnell und sicher erreichen können“, informierte der Kommandeur des Regiments, Oberst Somphop Jaiboon. „Der Schutzraum ist acht Meter lang, fünf Meter breit und eineinhalb Meter hoch. Er ist mit Lebensmitteln und Wasser ausgestattet, die alle Schüler und Lehrer mindestens drei Tage lang versorgen werden.“

Soldaten der Grenzpatrouille in Mae Hong Son sind in Alarmbereitschaft, da es zu Zusammenstößen zwischen dem Militär Myanmars und der Karen National Union gekommen ist. Sie führen auch Sicherheitsübungen für Dorfbewohner in gefährdeten Gebieten durch, um sicherzustellen, dass sie im Notfall ohne Probleme fliehen können.