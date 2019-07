Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

NAKHON PATHOM. Ein im Koma liegender Schüler der Klasse 9 an der Schule Phra Pahtom Wittayalai starb am Donnerstag an den schweren Verletzungen, die ihm Mitschüler bei traditionellen Schikanen beigebracht hatten.

Laut dem Aktivisten Panuwat Songsawatchai wurde der Jugendliche am 28. Juni bei einem sogenannten SOTUS-Bekenntnis (Seniority, Order, Tradition, Unity, Spirit) unter dem Deckmantel einer düsteren Tradition angegriffen und mehrfach von Mitschülern getreten. Einer seiner drei Angreifer wurde am 10. Juli angeklagt. Laut Panuwat wurden zwei mutmaßliche Angreifer nicht angeklagt, weil sie Söhne von Polizisten sein sollen. „Sie lassen mich nicht den Polizeibericht sehen. Ich fürchte, es könnte sich um einen dieser Fälle handeln, die leise verblassen“, sagte der Aktivist.

SOTUS-Schikanen sind nach „Khao Sod“ an High Schools weit verbreitet. Sie beinhalten häufig psychisch und physisch missbräuchliche Praktiken, die bereits zu Todesfällen geführt haben. Im Juli 2018 wurden drei Oberschüler wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, weil sie einen Studienanfänger getreten hatten, bis seine Milz geplatzt war. Im Jahr 2014 starb ein 16-Jährige an den Folgen von Tritten am Strand. Im Jahr 2008 starb ein Student der Uthenthawai-Universität, nachdem er Berichten zufolge von einer Gruppe älterer Studenten während eines „Rubnong“-Rituals geschlagen worden war.