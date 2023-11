Schüler-Schießereien: 10 Verdächtige in U-Haft

BANGKOK: Die Polizei hat zehn Verdächtige im Zusammenhang mit zwei jüngsten Schießereien in Bangkok festgenommen, bei denen eine Sekundarschullehrerin, ein Berufsschüler und ein Student der technischen Universität getötet wurden.

Mit einem Durchsuchungsbefehl des Strafgerichts stürmte die Polizei am Mittwoch (22. November 2023) ein Haus im Bezirk Sai Noi in Nonthaburi und nahm einen Verdächtigen fest, der als Warongchai K. identifiziert wurde. Der Verdächtige lieferte später Hinweise, die die Polizei zu fünf weiteren Orten sowohl in Bangkok als auch in Nonthaburi führten, wo sie sieben weitere Verdächtige festnahm. Alle acht wurden zur Befragung in das Metropolitan Police Bureau gebracht.

Eine Polizeiquelle sagte, dass die Ermittler noch nicht sicher seien, ob Warongchai derjenige war, der auf den Schüler und den Lehrer geschossen hat. Die Quelle sagte, dass die Polizei die acht Verdächtigen immer noch verhört, um herauszufinden, wer die Schützen waren. Die Quelle fügte hinzu, dass der Chef der Stadtpolizei, Polizeigeneralleutnant Thiti Saengsawang, bei dem Verhör anwesend ist.

Den acht Verdächtigen wird vorgeworfen, an der Schießerei vom 11. November 2023 beteiligt gewesen zu sein, bei der Thanasorn H., 19, Student im ersten Jahr an der Rajamangala University of Technology Tawan-ok Uthenthawai, tödlich verletzt wurde. Eine verirrte Kugel aus dieser Schießerei tötete die Lehrerin der Sacred Heart Convent School, Sirada „Khru Jiab“ S., 45.

Die Verhaftung der acht Verdächtigen erfolgte einen Tag, nachdem die Polizei einen weiteren Verdächtigen im Bezirk Bangkok Yai verhaftet hatte, der am Montag (20. November 2023) kurz vor 09.00 Uhr morgens im Bezirk Dusit einen 16-jährigen Schüler der technischen Hochschule erschossen haben soll. Bei der Tatwaffe in der Soi Ranong 2 handelte es sich um eine Kugelschreiberpistole.

Der Verdächtige wurde als Akkarapol S., 22, identifiziert. Er lebt im Dorf Moo 6 im Bezirk Sai Noi in Nonthaburi, befand sich aber während seiner Festnahme in der Soi Charalsanitwong 3. Nach Angaben der Polizei gab der Verdächtige zu, den Studenten erschossen zu haben, behauptete aber, dies sei in Notwehr geschehen. Er wurde zur Polizeiwache in Dusit gebracht, wo er verhört und gerichtlich verfolgt wird.

Bei dem 16-jährigen Opfer handelt es sich um Pongpeera, einen Studenten der Technischen Universität im zweiten Jahr. Am Mittwoch nahm die Polizei auch einen zweiten Verdächtigen im Zusammenhang mit diesem Fall fest. Der Verdächtige, der nur als Thanakorn identifiziert wurde, soll der Sozius gewesen sein, als Akkarapol auf Pongpeera geschossen haben soll. Laut Polizei gab der 18-jährige Thanakorn an, bei einem Messerangriff von Freunden des Opfers verletzt worden zu sein, bevor er und Akkrapol beschlossen, sich zu rächen.

