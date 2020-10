Schüler fordern Rücktritt des Bildungsministers

Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.20

In mehreren Schulen Bangkoks kam es am Freitag zu regierungskritischen Demonstrationen. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die „Bad-Student“-Bewegung hat am Freitag auf ihrer Demonstration Bildungsminister Nataphol Teepsuwan zum Rücktritt aufgefordert, weil er nichts dagegen unternommen hat, dass Lehrer ihre Hand gegen Schüler erheben.

Der Schüler-Protest wurde durch den jüngsten Fall ausgelöst, bei dem eine Lehrerin Kinder in einer Privatschule in Nonthaburi körperlich angegriffen hat. Das Ministerium und seine Führungskräfte sind zum Gegenstand von Spott und Kritik in den sozialen Medien geworden, nachdem der Missbrauch von Kindergartenkindern in der Schule Sarasas Witaed Ratchaphruek in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Die jugendlichen Demonstranten fuhren am Freitag zunächst mit einem Lastwagen zur Schule Samsen Wittayalai, bevor sie andere bekannte Einrichtungen wie die Triam Udom Suksa-, Debsirin- und Wat-Ratchabophit-Schulen aufsuchten. Protestführer hielten jedes Mal eine Rede.