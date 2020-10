Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.20

Schüler haben für den heutigen Freitag eine Demonstration vor dem Bildungsministerium in Bangkok angekündigt. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die „Bad-Student“-Bewegung hat für Freitag zu einer Demonstration vor dem Bildungsministerium aufgerufen.

High-School-Schülerinnen und -Schüler wollen gegen Bildungsminister Nuttapol Teepsuwan protestieren, weil er es versäumt habe, Probleme wie die Belästigung von Kindern und Jugendlichen an Schulen und Schläge auf Kindergartenkinder zu lösen.

Die Misshandlung von Schulkindern durch ihre Lehrer ist zu einem Thema von wachsendem öffentlichen Interesse geworden, nachdem eine Lehrerin an der Sarasat-Schule in der Provinz Nonthaburi beschuldigt wurde, mehrere Kindergartenkinder misshandelt zu haben. Das führte zu öffentlicher Empörung. Die Lehrerin wurde entlassen und steht vor einer Anklage wegen Körperverletzung. Inzwischen wurde bekannt, dass viele Lehrer an dieser Schule keine Lehrerlaubnis haben, darunter ist auch die beschuldigte Lehrerin.

Bevor sich die Schüleraktivisten gegen 17 Uhr vor dem Bildungsministerium versammeln, planen sie einen Lastwagenkonvoi zu mehreren Schulen, nämlich Samsen Wittayalai, Triam Udomsueksa, das Sankt-Joseph-Kloster, Thepsirin und das Wat Ratchabopit. Die Schauspielerin Inthira „Sai" Charoenpura hat auf Twitter angekündigt, den Schülern 500 Brote, 250 Lunchboxe und 700 Flaschen Trinkwasser zukommen zu lassen.