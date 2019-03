Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.19

BANGKOK: Erstmals haben am Freitag Bangkoker Schülerinnen und Schüler ihre Klassenräume verlassen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Sie schlossen sich der weltweiten Begegnung „Freitags für die Zukunft“ an. Für viele von ihnen ist die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden ein Vorbild. Die Mädchen und Jungen versammelten sich vor dem Public Service Center am Regierungssitz, um Ministerpräsident Prayut Chan-o-ach eine Petition zu überreichen. Viele Demonstranten trugen Schilder mit englischen Botschaften wie „Youth4Climate", „School Strike", „There is no Planet B”, „The oceans are rising and so are we” und „I do not want to clean up after my parents”. Die elfjährige Anführerin namens Lily las einen offenen Brief vor, in dem sie die Regierung aufforderte, umgehend Maßnahmen gegen Luftverschmutzung, Einwegkunststoffe, Klimawandel und Entwaldung zu ergreifen.

„Unsere Erde kann nicht warten, und wir können es nicht alleine tun, und wir brauchen die Regierung, um uns jetzt zu helfen", sagte sie. „Es liegt in der Verantwortung aller, der Erde zu helfen, aber mit der Hilfe der Regierung wird es schneller und mächtiger." Schulkinder, Eltern und weitere Unterstützer haben am Freitag ähnliche Demonstrationen in 100 Ländern abgehalten. Die Bewegung wurde von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg inspiriert, die im letzten August vor dem schwedischen Parlament gegen den Klimawandel protestierte. Als ihr Schulsemester begann, setzte sie ihre Proteste freitags fort. Thunberg wurde im Dezember zu einer Rede bei der UN-Klimakonferenz eingeladen und wurde von drei norwegischen Gesetzgebern für den Friedensnobelpreis nominiert.