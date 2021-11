Scholz will Deutschland fÃ¼r Corona Â«winterfestÂ» machen

BERLIN: Angesichts der dramatischen Corona-Lage hat der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, Europas größte Volkswirtschaft mit ausreichenden Maßnahmen auf den Winter vorbereiten zu wollen.

«Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen», sagte Scholz am Donnerstag zur Einbringung der Pläne der möglichen künftigen «Ampel»-Koalition im Bundestag. «Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.» Deshalb sollten Dinge wie Maskenpflicht und Hygieneregeln weiter durchgesetzt werden können.

Scholz sprach sich zudem für eine «große gemeinsame Kampagne» für mehr Impfungen aus. Er appellierte an die Menschen: «Lassen Sie sich impfen! Es ist wichtig für Ihre Gesundheit, und es ist wichtig für unser Land.» Alles müsse getan werden, «dass Millionen Bürgerinnen und Bürger eine Auffrischimpfung bekommen - das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate».

Scholz ist geschäftsführender Finanzminister der scheidenden Bundesregierung. Einen erfolgreichen Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP im Zeitplan vorausgesetzt, würde er in der Woche ab 6. Dezember vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt.

Die Corona-Zahlen in Deutschland explodieren in diesen Tagen. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut erstmal mehr als 50.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 249,1 liegt Deutschland derzeit weit über den Werten anderer westeuropäischer Länder wie Frankreich, Italien, Spanien oder Portugal. Als ein Grund gilt die unbefriedigende Impfquote von 67,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Innerhalb Deutschlands ist die Inzidenz am höchsten in Sachsen (521,9), dem Bundesland mit der niedrigsten Impfquote (59,4 Prozent).