Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

JOUY-EN-JOSAS (dpa) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor nationalistischen Antworten auf große Herausforderungen wie Migration, Globalisierung und Terrorismus gewarnt.



«Leider sympathisiert eine wachsende Zahl von Menschen in Europa mit einfachen Antworten von Demagogen und Nationalisten und ihren angeblichen «nationalen Lösungen»», sagte der Bundesfinanzminister am Mittwoch in Jouy-en-Josas in der Nähe von Paris. «Es gibt aber keine nationalen Lösungen für diese Herausforderungen.»

Er stimme dem französischen Staatschef Emmanuel Macron zu, dass dies eine Frage der europäischen Souveränität sei. «Und es ist eine Frage der Macht, wenn wir auf Augenhöhe mit politischen und wirtschaftlichen Mächten wie den Vereinigten Staaten und China verhandeln wollen», sagte Scholz bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Die beiden sprachen bei der Sommeruniversität des französischen Arbeitgeberverbands Medef.

Der SPD-Politiker merkte an, dass die lange Suche nach Kompromissen einer der Gründe sei, warum Menschen in Europa die Europäische Union als schwach ansähen. «Sie wollen wissen, wie wir Sicherheit, Vertrauen, soziale Sicherheit und Wachstum garantieren.»