Scholz verspricht Tempo beim Umbau der Industrie

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.21

HANNOVER: Beim Umbau der Industrie in Deutschland hin zur Klimaneutralität hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz Tempo versprochen.

«Die neue Regierung wird im ersten Jahr alle gesetzlichen Veränderungen auf den Weg bringen, alle Weichen stellen, damit Deutschland nicht eine Stromlücke hat, sondern genügend Strom produzieren kann für die Industrie der Zukunft und für die Arbeitsplätze der Zukunft», sagte Scholz am Mittwoch bei einem Kongress der Industriegewerkschaft IG BCE in Hannover.

Die Industrie stehe vor einem großen Umbruch: Überall müsse in neue Technologien und Fähigkeiten investiert werden, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, sagte Scholz. Längst gäbe es Konzepte und konkrete Investitionsvorhaben. Deutschland könne diesen Wandel schaffen und «ein führendes Land in der industriellen Welt der Zukunft» werden, sagte der SPD-Politiker.

Klar sei, dass dazu Strom in großer Menge zur Verfügung stehen müsse. Alleine die Chemie-Industrie werde etwa im Jahr 2050 so viel Energie verbrauchen wie Deutschland heute insgesamt. Es bleibe jetzt nur eine kurze Zeit, um das möglich zu machen.

«Es geht also nicht nur darum, dass wir einen Ersatz brauchen für den Wegfall der Nuklearenergie in Deutschland», sagte Scholz. Es gehe auch nicht nur darum, dass Strom auf andere Weise als mit Kohle produziert werde im Hinblick auf den beschlossenen Kohleausstieg. «Sondern es geht auch darum, dass wir all die zusätzliche Energie erzeugen, die notwendig ist, damit neue industrielle Wirtschaftsschöpfungsprozesse in diesem Land stattfinden können.»

Nach dem deutschen Atomausstiegsplan werden von den verbliebenen sechs Kernkraftwerken drei Ende dieses Jahres und drei Ende nächsten Jahres abgeschaltet. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist bis spätestens 2038 geplant. Im vorigen Jahr stammten 11,2 Prozent des in Deutschland erzeugten Stromes aus Atomenergie und insgesamt 23,4 Prozent aus Braun- und Steinkohle.