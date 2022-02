Scholz setzt auf «einheitliche Botschaft» mit Biden an Kreml

BERLIN/WASHINGTON: Die bisherigen Auslandsreisen von Kanzler Scholz waren eher Routine. Jetzt muss sich der neue Regierungschef außenpolitisch beweisen. Am Montag ist er im Weißen Haus zu Gast, eine Woche später im Kreml.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden den Austausch mit den wichtigsten Verbündeten im Konflikt mit Russland betont. «Die enge Abstimmung unter den europäischen Partnern und mit den USA ist sehr wichtig», sagte Scholz vor seinem Termin im Weißen Haus am Montag der «Bild am Sonntag». Die Ukraine übermittelte der Bundesregierung angesichts der Sorgen vor einem russischen Einmarsch eine Liste mit Waffenwünschen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) verteidigte jedoch das deutsche Nein zu Waffenlieferungen an Kiew.

Scholz sagte der Zeitung, Ziel des Treffens mit Biden im Weißen Haus sei eine «einheitliche und geschlossene Botschaft» in Richtung Kreml: «Eine Verletzung der Souveränität der Ukraine und der territorialen Integrität wird harte Konsequenzen für Russland mit sich bringen - politisch, wirtschaftlich und geostrategisch. Darin sind sich alle europäischen Verbündeten einig.»

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist am Montag bei Kremlchef Wladimir Putin. Macron und der polnische Präsident Andrzej Duda wollen danach zu einem Gespräch über die Krise nach Berlin kommen. Auch ein Treffen des Kanzlers mit den Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin ist diese Woche geplant. Scholz selbst wird dann Mitte des Monats in Kiew und im Kreml erwartet. Der «Bild am Sonntag» zufolge telefonierte er zur Vorbereitung mit Macron und dem britischen Premier Boris Johnson.

Dem Kanzler wird von osteuropäischen Nato-Partnern - aber auch aus den USA - vorgeworfen, Russland in der Ukraine-Krise zu wenig unter Druck zu setzen. Erst nach langem Zögern legte er die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 als mögliches Sanktionsinstrument auf den Tisch - und das auch nur verdeckt, ohne sie beim Namen zu nennen. Die USA bekämpfen das Pipeline-Projekt seit langem.

Gleichzeitig erteilte Scholz Waffenlieferungen an die Ukraine eine Absage, was von der Ukraine und östlichen Nato-Partnern übel genommen wird. Aber auch in den USA gibt es Kritik. Der republikanische US-Senator Jim Risch sagte der Deutschen Presse-Agentur in Washington, Deutschland solle «seine Haltung überdenken».

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt ihre Vermittlungsbemühungen an diesem Montag in Kiew fort. Am Dienstag will sie die Front zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besuchen. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man sei mit Litauen im Gespräch über die Entsendung weiterer Bundeswehrsoldaten. Deutschland stellt dort aktuell etwa die Hälfte der 1200 Männer und Frauen einer Nato-Einheit.

Finanzminister Christian Lindner drohte der russischen Führung mit «eiserner Konsequenz», sollte Russland die Ukraine angreifen. «Der Kreml muss sich darüber im Klaren sein, dass das Überschreiten von politischen und territorialen Grenzen einen hohen Preis für Russland bedeuten würde», sagte der FDP-Vorsitzende zu ntv.de.

CDU-Chef Friedrich Merz warf dem Kanzler eine zögerliche Außenpolitik vor. «Diese Reise kommt zu spät. Sie wäre schon vor Wochen notwendig gewesen und dann mit einer klaren Botschaft der wichtigsten europäischen Staaten im Gepäck», sagte er der «Bild am Sonntag». Waffenlieferungen allein aus Deutschland an die Ukraine kämen nicht infrage. «Aber eine gemeinsame europäische Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine wäre aus meiner Sicht denkbar.»

Die Ukraine bittet die Bundesregierung in einem auch der dpa vorliegenden Schreiben ans Außen- und Verteidigungsministerium um Flugabwehr-Raketensysteme mittlerer Reichweite, tragbare Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre, Mikrowellen-Zerstörungssysteme, elektronische Ortungssysteme, Nachtsichtgeräte, Überwachungskameras und Munition. Es wird betont, dass es sich um «Waffensysteme defensiver Natur» handele. Zuerst hatte die «Süddeutsche Zeitung» über die Wunschliste berichtet.