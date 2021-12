Scholz reist am Sonntag zu Antrittsbesuch nach Polen

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.21

BERLIN: Der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reist an diesem Sonntag zu seinem Antrittsbesuch nach Polen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit.

Anlass des Besuchs in Warschau sei auch das 30. Jubiläum des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Scholz war am Freitag bereits zu seiner ersten Auslandsreise als Kanzler aufgebrochen, es standen Besuche in Paris und Brüssel auf dem Programm.

Scholz werde in Warschau vom polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen, kündigte Hebestreit an. «Im Mittelpunkt des sich anschließenden Gesprächs werden bilaterale, europäische und internationale Themen stehen.» Zum Abschluss des Besuchs werde der Kanzler einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten niederlegen.

Am Freitag reiste bereits Außenministerin Annalena Baerbock zu ihrem Antrittsbesuch nach Warschau. Es wurde erwartet, dass Baerbock auch strittige Themen wie die Rechtsstaatlichkeit in der EU nicht ausspart. In der EU gibt es seit Jahren Streit mit den Regierungen von Ungarn und Polen, weil sie sich ausweislich etlicher Gerichtsurteile nicht an EU-Recht halten. Kritiker werfen Warschau und Budapest vor, die Justiz entgegen der EU-Standards zu beeinflussen.

Für Diskussionsstoff könnte zudem eine Plakataktion in Warschau sorgen, mit der polnischen Reparationsforderungen für Kriegsschäden Nachdruck verliehen werden soll. Die Poster zeigen die Ex-Kanzlerin Angela Merkel, den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und den deutschen Botschafter in Warschau, Arndt Freytag von Loringhoven, in einer Reihe mit Adolf Hitler und dem NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Auf den Postern prangt neben den Logos rechtsnationaler Medien auch das Zeichen des polnischen Kulturministeriums. Das Projekt wurde mit öffentlichen Geldern gefördert.