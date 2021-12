Scholz betont trotz Rechtsstaatsstreit Freundschaft zu Polen

Von: Redaktion (dpa) | 07.12.21

BERLIN: Der designierte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Hintergrund des EU-Streits um Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn vor einer weiterer Spaltung Europas gewarnt.

Mit Blick auf Polen sagte Scholz am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Grünen-Chef Robert Habeck und dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner in Berlin, für die kommende deutsche Regierung sei es «ganz wichtig, diese Nachbarschaft freundschaftlich zu gestalten. Polen ist eine große Nation, eine Demokratie.» Er sei sehr froh, dass Polen Teil der EU sei und man sich dort miteinander abstimme und auch manchmal miteinander ringen könne.

Deutschland sei als Land mitten in Europa «nicht dazu aufgerufen, am Rande zu stehen und schlecht oder gut gelaunte Kommentare abzugeben», sagte Scholz. Vielmehr sei Deutschland für das Miteinander in Europa und das Gelingen des Fortschritts verantwortlich. Es sei die wichtigste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es in Europa weder Nord-Süd- noch Ost-West-Spaltungen gebe.

Fragen der Rechtsstaatlichkeit müssten sehr klar beurteilt werden, sagte Scholz. «Denn das führt uns in Europa auch zusammen. Dass wir eine Union sind von Staaten, die sich zu Rechtsstaatlichkeit und freiheitlicher Demokratie bekennen.» Dies müsse überall in Europa in gleichem Maße der Fall sein. Er habe kürzlich mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki gesprochen und hoffe, dass die Gespräche sehr schnell in Polen fortgeführt werden könnten.

Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien steht im Raum, dass Polen und Ungarn EU-Mittel gekürzt werden können. Mit beiden Ländern gibt es in der EU seit Jahren Streit, weil sie sich ausweislich etlicher Gerichtsurteile nicht an EU-Recht halten. So baut Polens nationalkonservative PiS-Regierung seit Jahren das Justizsystem um. Die EU-Kommission hat deswegen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau eröffnet.