Scholz bei Putin: Team von inhaftiertem Nawalny hofft auf Kritik

Von: Redaktion (dpa) | 15.02.22

MOSKAU: Das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny hofft, dass Kanzler Olaf Scholz bei dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Kritik der Bundesregierung an dem Vorgehen gegen den Oppositionellen erneuert. «Deutschland ist ein Land, das für Frieden und Gerechtigkeit steht. Und jetzt ist seine Position wichtig wie nie», teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montagabend auf Deutsch mit.

Kanzler Scholz trifft Putin an diesem Dienstag im Kreml. Bei dem Antrittsbesuch in Zeiten gespannter Beziehungen zwischen Berlin und Moskau geht es vor allem um Russlands Konflikt mit der Ukraine.

Die Bundesregierung hatte unter Scholz' Vorgängerin Angela Merkel immer wieder die Freilassung Nawalnys gefordert. Am Tag des Besuchs des Kanzlers beginnt ein neues umstrittenes Gerichtsverfahren gegen den Putin-Gegner. Diesmal muss sich der im Straflager Inhaftierte wegen Betrugs und wegen Beleidigung einer Richterin verantworten.

Nawalny drohen nach Angaben seiner Mitstreiter 15 Jahre Haft. Er soll mit seiner inzwischen in Russland verbotenen Anti-Korruptions-Stiftung nach Auffassung der Justiz Gelder veruntreut haben. Der 45-Jährige hatte die Verfahren gegen ihn als politisch motivierte Justizwillkür kritisiert. Er soll zu dem Prozess vor einem Moskauer Gericht per Video zugeschaltet werden.

Seine Sprecherin Jarmysch meinte, dass die Prozesse gegen Nawalny inszeniert seien. Das neue Verfahren sei beispiellos. Putin räche sich, «nachdem es ihm nicht gelungen ist, ihn zu töten». Nawalny hatte einen Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok im August 2020 nur knapp überlebt. Er macht Putin für die Giftattacke verantwortlich, der Präsident wies eine Beteiligung zurück. Die EU hatte wegen des Attentats Sanktionen gegen Russland verhängt.

Nawalny war nach seiner Genesung in Deutschland, wo ihn Merkel in der Charité in Berlin besucht hatte, vor einem Jahr nach Russland zurückgekehrt. Er wurde am 17. Januar 2021 noch am Flughafen in Moskau festgenommen, weil er gegen Auflagen in einem anderen Strafverfahren während seiner Genesung verstoßen haben soll. Menschenrechtler kritisieren immer wieder, dass der Kreml die Gerichte instrumentalisiere, um Andersdenkende mundtot zu machen.