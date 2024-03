Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.24

BANGKOK: Mehrere beeindruckende thailändische Frauen konkurrieren derzeit im Wettbewerb Miss Grand Thailand 2024, doch eine sticht durch ihre sportlichen Erfolge hervor. Waranya "Cream" Lathaisong, 22, Studentin der Sportwissenschaft und -technologie an der Universität BangkokThonburi, ist eine Heptathletin, die in zahlreichen Leichtathletikwettbewerben Medaillen gewonnen hat. Ihre Schönheit und sportliche Anmut verhalfen ihr zum Titel der Miss Grand Nakhon Si Thammarat 2024 im regionalen Wettbewerb.

Artikelinhalt: Waranya tritt nun gegen 76 andere Teilnehmerinnen im Wettbewerb Miss Grand Thailand 2024 an. Die Endrunde der Bewertung findet am 6. April statt. Der Heptathlon, ein Leichtathletikwettbewerb, der eine Athletin in sieben Disziplinen der Leichtathletik prüft: 100 Meter Hürden, Diskuswurf, Kugelstoßen, Hochsprung, 200-Meter-Sprint, Weitsprung und Speerwurf, verlangt, dass die Athleten in all diesen Disziplinen über einen Zeitraum von zwei Tagen antreten.

Erfolge auf der Laufbahn

Waranyas sportliche Erfolge umfassen unter anderem: eine Silbermedaille im Heptathlon bei den Nationalen Jugendmeisterschaften 2019 in Buri Ram, eine Goldmedaille im Heptathlon bei den Sport- und Hochschulspielen 2020 in Udon Thani, eine Goldmedaille im 100-Meter-Hürdenlauf bei den Spielen des Departements für Körpererziehung 2020, und eine Goldmedaille im Weitsprung bei den Spielen des Departements für Körpererziehung 2020.

Weiterer Glanz auf nationaler Ebene

Eine Goldmedaille im Heptathlon bei der Heptathlon-Meisterschaft von Thailand 2020, eine Silbermedaille im Heptathlon bei den Nationalen Sportspielen in der Provinz Si Sa Ket 2022, eine Goldmedaille im Heptathlon bei den Muang-See-Spielen 2022, eine Goldmedaille im Heptathlon bei den Universitätsspielen, Dok Chan Ban Chiang Spiele, Udon Thani 2023, eine Silbermedaille im 100-Meter-Hürdenlauf bei den Universitätsspielen, Dok Chan Ban Chiang Spiele, Udon Thani 2023, und eine Goldmedaille im Heptathlon bei den Universitätsspielen, Nonthree Spiele, Kaset Kamphaeng Saen 2024.

Mehr als nur Sport

Neben ihren beeindruckenden Leistungen in der Leichtathletik engagiert sich Waranya auch sozial und setzt sich für die Förderung des Sports unter Jugendlichen ein. Ihre Teilnahme an Miss Grand Thailand 2024 nutzt sie als Plattform, um auf die Bedeutung von Sport und Bildung aufmerksam zu machen. Ihr Traum ist es, junge Menschen zu inspirieren, ihre Ziele zu verfolgen, und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen.