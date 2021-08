Schock und Frustration nach Anschlag in Kabul

KABUL: Bewohner der afghanischen Hauptstadt Kabul haben nach dem verheerenden Anschlag am Flughafen mit Dutzenden Toten großes Entsetzen ausgedrückt. «Ich bin frustriert und enttäuscht», sagte Hussain, der im westlichen Teil der Stadt lebt, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Alle Menschen hier in Kabul sind frustriert und enttäuscht.»

Wahid, der unweit des Flughafens lebt, sagte er erlebe «die schlimmste Zeit meines Lebens». Manche Menschen gäben die Schuld für den Anschlag jenen, die aus dem Land flüchten wollten. Andere beschuldigten den Westen, weil sie ihnen die Flucht ermöglichten. Und wieder andere sähen die Verantwortung bei den Taliban, die den Flughafen nicht absicherten.

Bei den beiden Explosionen waren nach Angaben des britischen Verteidigungsministers 60 bis 80 afghanische Zivilisten getötet worden, dazu laut Pentagon 13 US-Soldaten. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Die Taliban sprachen dagegen zunächst von nur 13 bis 20 getöteten Zivilisten.

Auch der bisherige Verteidigungsminister Bismillah Chan Mohammadi, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, drückte auf Twitter große Verzweiflung aus. «Meine Hand zittert, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich schreiben oder tun soll.»

In sozialen Medien tauchten am Freitag zudem mehrere Bilder von Kindern auf, die seit dem Anschlag vermisst werden. Fernsehbilder vom Anschlagsort zeigten blutverschmierte Steine und am Boden verstreute Kleidungsstücke. Der Platz vor dem Gate, an dem am Donnerstag noch Tausende Menschen, die auf einen Evakuierungsflug gelangen wollten Schulter an Schulter standen, ist auf den Aufnahmen menschenleer.