Schnelles Coupé

Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.19

BANGKOK: Laut Mercedes-Benz ist das neue AMG C 63 S Coupé die sportlichste C-Klasse aller Zeiten.



Genau wie in der C 63 Limousine und dem dazugehörigen T-Modell leistet der 4-Liter-V8-Biturbo auch im Coupé 510 PS. Die 100-km/h-Marke fällt nach nur 3,9 Sekunden. Damit ist es minimal schneller als die Limousine. Grund dafür sind die breiteren Reifen, eine kürzere Hinterachsübersetzung und sportlichere Getriebeapplikationen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 290 km/h erreicht. Das Coupé verfügt neben einer umwerfenden Leistung auch über ein neues System namens „Mercedes me connect“. Zu den Funktionen gehören ein Notrufsystem, eine Telediagnose für die Zustandsbewertung des Fahrzeugs, die automatisch an das Servicecenter gesendet wird, wenn Reparaturen oder Wartungen erforderlich sind, und ein ferngesteuerter Motorstart. Das C 63 S Coupé kostet 10,129 Millionen Baht.