Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.21

KOH SAMUI/PHUKET: Das Gesundheitsministerium beschleunigt die Impfungen in Phuket und Koh Samui, um die Mitarbeiter der Tourismusbranche auf die erwartete Rückkehr ausländischer Urlauber ab Juli vorzubereiten.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul will dem privaten Sektor auf Phuket 900.000 Dosen von AstraZeneca zur Verfügung stellen. Die letzte Charge von 800.000 Dosen des Sinovac-Impfstoffs seien an gefährdete Provinzen wie Samut Sakhon und andere Touristenstädte verteilt wurde, aber Phuket würde 100.000 Dosen und Koh Samui 50.000 erhalten.

Auf Koh Samui kündigte Bezirkschef Theerapong Chuaychu an, dass ausländische Touristen auf der Insel nach dem „Samui Sealed Route Model“ wie folgt unter Quarantäne gestellt werden sollen:

Nach der Ankunft werden die Ausländer in einem geschlossenen System vom Flughafen zu den Hotels transportiert. Am zweiten oder dritten Tag nach der Ankunft werden sie einem Abstrich-Test unterzogen, dessen Ergebnis innerhalb von drei Stunden erwartet wird. Wenn der Test negativ ausfällt, dürfen die Touristen in die vom Seuchenkontrollzentrum des Bezirks Samui ausgewiesenen Gebiete reisen. Touristen werden an ihrem siebten Tag auf der Insel erneut einem Abstrichtest unterzogen und dürfen das Hotel wechseln und auf Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao reisen, wenn ihr Test wieder negativ ausfällt. Nach 14 Tagen dürfen die Touristen in andere Provinzen reisen.

Samui soll als erstes Gebiet des Landes für ausländische Touristen freigegeben werden. Die Bangkok Airways will am 1. Juli Touristen aus Singapur auf die Insel bringen, so die Tourism Association of Koh Samui.